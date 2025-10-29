Pastor pide ofrendas para comprar dos iPhone 17 Pro Max porque “Dios se lo pidió”

Gran indignación ha generado un video viral en redes sociales, donde se observa a un pastor evangélico dirigiéndose a sus fieles y exigiéndoles dinero para la compra de iPhones de última generación.

En las imágenes, que rápidamente captaron la atención a nivel mundial, se aprecia al religioso solicitar ofrendas económicas, alegando que Dios le indicó adquirir dos iPhone 17 Pro Max.

“Dios me dijo hace días que adquiera el iPhone 17 Pro Max de 2 TB, uno para mí y otro para mi esposa; me dijo que no me preocupara porque este culto iba a cubrir los gastos de estos dos celulares”, se le escucha decir.

PIDEN A LOS FINES HACER CUMPLIR LA VOLUNTAD DE DIOS

El hombre, dirigiéndose a decenas de feligreses, afirmó que no tenía preocupación alguna, pues según él, del culto saldrá el dinero para la compra de los dos teléfonos móviles de alta gama. “Hagamos la voluntad de Dios en este día, amén”, expresó.