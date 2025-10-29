Incrementa a 132 los muertos en Río de Janeiro tras megaoperativo policial: Cadáveres siguen en las calles

Una operación policial sin precedentes en Río de Janeiro dejó decenas de muertos en las favelas de la ciudad. Según el último reporte de la Defensoría Pública local, hasta el momento se han registrado 132 fallecidos, mientras decenas de cuerpos permanecen expuestos en las calles para que las familias puedan identificarlos.

El megaoperativo denominado “Operación Contención”, que movilizó a 2.500 agentes en la zona norte de la ciudad, tenía como objetivo desarticular al “Comando Vermelho”, uno de los principales grupos de narcotráfico de Brasil. Entre las víctimas hay cuatro agentas.

Además, se reportaron 113 arrestos, 10 adolescentes detenidos, incautación de 118 armas, 14 artefactos explosivos y más de una tonelada de drogas. El operativo desencadenó barricadas, tiroteos y ataques directos a las fuerzas de seguridad, incluyendo el lanzamiento de un proyectil contra un dron policial.

CADÁVERES EXPUESTOS PARA IDENTIFICACIÓN

Más de 50 cuerpos fueron colocados por los habitantes del barrio de Penha en una plaza pública, sin intervención de las autoridades, para que las familias puedan reconocer a posibles parientes fallecidos, mientras el Gobierno local refuerza el patrullaje en un 40 % para garantizar la seguridad y el tránsito normal de la población en la zona.

El gobernador de Río, Castro, afirmó que la ciudad “amaneció de luto” por la muerte de cuatro policías durante el operativo. Por su parte, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó su “horror” ante la magnitud de la violencia y urgió a las autoridades a investigar los hechos conforme al derecho internacional, garantizando una investigación pronta y efectiva.

(cnn)