¿Por qué la Tierra se ha vuelto más oscura? NASA revela que el planeta refleja menos luz solar

La NASA ha descubierto que la Tierra se ha vuelto más oscura en las últimas dos décadas, reflejando cada vez menos luz solar hacia el espacio. El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revela que desde 2001 hasta 2024 la cantidad de radiación reflejada por el planeta ha disminuido de forma significativa, un fenómeno que podría afectar el equilibrio climático global.

DESEQUILIBRIO HEMISFÉRICO

El equipo liderado por Norman Loeb, del Centro de Investigación Langley de la NASA, analizó datos satelitales y detectó una pérdida de capacidad reflectante (o albedo) mucho más pronunciada en el hemisferio norte. En esa zona, la reducción del hielo marino, la nieve y los cambios en la nubosidad han impedido que las circulaciones atmosféricas compensen el desequilibrio con el hemisferio sur.

Según el informe, el planeta capta en promedio entre 240 y 243 vatios por metro cuadrado de energía solar, pero una variación de apenas 0,34 vatios por década resulta estadísticamente significativa. Este cambio rompe la simetría energética entre hemisferios, considerada hasta ahora uno de los pilares del equilibrio térmico terrestre.

FACTORES NATURALES Y HUMANOS DETRÁS DEL “OSCURECIMIENTO”

Los científicos atribuyen la tendencia a varios factores. En el norte, la menor contaminación por partículas finas —resultado de políticas ambientales en Europa, Estados Unidos y China— redujo la formación de nubes que ayudan a reflejar radiación solar. En contraste, el hemisferio sur ha registrado un aumento de aerosoles por los incendios forestales en Australia y la erupción del volcán Hunga Tonga en el Pacífico Sur entre 2021 y 2022.

La investigación también advierte que el papel de las nubes para mantener el equilibrio hemisférico podría ser más limitado de lo que se creía. Este hallazgo, aseguran los autores, será clave para mejorar los modelos climáticos y comprender cómo los cambios en el albedo terrestre podrían acelerar el calentamiento global.