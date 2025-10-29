Misterio en Chernobyl: aparecen perros con pelaje azul en la zona de exclusión

Un grupo de perros con un inusual pelaje azul fue avistado recientemente en la zona de exclusión de Chernobyl, generando sorpresa entre los voluntarios que cuidan de los animales que habitan en el área afectada por el desastre nuclear de 1986. Las imágenes fueron difundidas por la organización Dogs of Chernobyl, que documentó el hallazgo y alertó sobre este inédito fenómeno.

El descubrimiento se registró el pasado lunes 13 de octubre, cuando los cuidadores detectaron la presencia de varios perros con el pelaje completamente azul en los alrededores de la planta nuclear y la ciudad abandonada de Chernobyl. “No eran azules la semana pasada. No sabemos la razón y estamos intentando capturarlos para averiguar qué está ocurriendo”, comunicó el equipo a través de un video publicado en redes sociales.

HIPÓTESIS

La aparición de estos animales ha generado diversas hipótesis. Según Dogs of Chernobyl, lo más probable es que los canes hayan entrado en contacto con algún químico, aunque aún no se descarta que el fenómeno esté relacionado con los altos niveles de radiación del entorno. Los voluntarios aseguraron que, pese al llamativo color de su pelaje, los perros se mantienen activos y en buen estado de salud.

Desde 2017, la organización Dogs of Chernobyl, afiliada a Clean Futures Fund, brinda alimento y atención veterinaria a unos 700 perros que viven dentro de la zona de exclusión, un área de aproximadamente 47 kilómetros cuadrados donde los niveles de radiación superan hasta seis veces el límite permitido para trabajadores humanos.