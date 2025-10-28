EE. UU. exigirá datos biométricos a todos los extranjeros desde diciembre

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció que a partir del 26 de diciembre de 2025 se aplicará un sistema biométrico obligatorio para todos los extranjeros que ingresen o salgan del país por aire, tierra o mar.

La medida implica la toma de fotografías, huellas digitales y reconocimiento facial para portadores de visa, residentes temporales, trabajadores extranjeros, menores y adultos mayores, sin excepción.

La norma, publicada en el Registro Federal, busca establecer un sistema integrado de entrada y salida que permita comparar los datos biométricos de los viajeros al ingresar y abandonar el territorio estadounidense. Según el DHS, este control fortalecerá la seguridad nacional y ayudará a prevenir fraudes migratorios, uso de documentos falsos, terrorismo y sobreestadía de visas.

ESPECIALISTAS PIDEN GARANTÍAS PARA VIAJEROS

Defensores de derechos civiles enfatizan que la norma debe aplicarse con garantías, aviso previo y mínima interferencia en los viajes legales. Aseguran que, aunque el sistema biométrico podría mejorar la seguridad y control migratorio, su uso indiscriminado puede afectar la privacidad de los viajeros y limitar la movilidad internacional, sobre todo para comunidades migrantes.