Al menos 30 muertos y decenas de heridos deja operativo contra banda de narcotraficantes en Brasil

Un megaoperativo, iniciado esta mañana, contra los integrantes de la poderosa organización de narcotraficantes, Comando Vermelho, en dos favelas del estado de Río de Janeiro, Brasil, deja hasta el momento 30 muertos, decenas de heridos y más de 90 detenidos.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las bandas más sanguinarias y activas del narcotráfico en todo el país.

DRONES ARTILLADOS

El operativo aún continúa y el balance ofrecido es parcial, por lo que el número de víctimas y detenidos podría aumentar. La intervención se centró en las populosas favelas Penha y Alemão, en las que vecinos dijeron que escucharon tiroteos durante toda la mañana.

Se conoció que los integrantes del Comando Vermelho formaron barricadas para impedir el ingreso de la policía, que movilizó 2 500 agentes. Los criminales atacaron a los efectivos hasta con drones artillados. Las autoridades decomisaron medio centenar de armas de fuego.