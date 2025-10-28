Papa León XIV recibió a representantes del Señor de los Milagros en el Vaticano

El papa León XIV recibió el pasado miércoles 22 de octubre a representantes de las hermandades del Señor de los Milagros durante una audiencia general realizada en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

La delegación peruana, coordinada por la Embajada del Perú ante la Santa Sede y el Consulado General en Roma, obsequió al pontífice una réplica en miniatura del anda del Cristo Moreno como gesto de agradecimiento por su cercanía espiritual.

Celebraciones internacionales

El encuentro papal culminó una semana de actividades dedicadas a la devoción peruana, que incluyó procesiones los días 18 y 19 de octubre en Roma y la Plaza de San Pedro. Las ceremonias contaron con la bendición del Santo Padre durante el rezo del Ángelus y una Santa Misa presidida por el cardenal Pedro Barreto en la Basílica de San Pedro, con participación de miles de devotos.

Participación mundial

Fieles de hermandades provenientes de comunidades peruanas en más de 55 ciudades del mundo asistieron a las celebraciones en Roma y el Vaticano. La masiva participación demostró la expansión internacional de la devoción al Señor de los Milagros, que reunió a peruanos residentes en diversos países.

Reconocimiento diplomático

Representantes de las hermandades visitaron la Embajada del Perú ante la Santa Sede para agradecer el apoyo logístico en la organización de la procesión internacional. Las directivas extendieron su reconocimiento a los funcionarios diplomáticos de las misiones peruanas en Roma que colaboraron en este proyecto iniciado en octubre de 2024.