EEUU lanza nuevo ataque en el pacífico: 14 muertos dejó bombardeo a presunta narcolancha

El Ejército de Estados Unidos confirmó un operativo militar en el Pacífico Oriental que dejó 14 personas muertas tras el ataque a cuatro supuestas narcolanchas. El anuncio fue realizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien calificó la acción como una “respuesta contundente” contra redes de narcotráfico que operan en aguas internacionales del continente americano.

PENTAGONO NO DA MAYORES DETALLES

Según el informe oficial, las fuerzas estadounidenses interceptaron cuatro embarcaciones en un solo día. En la primera lancha, murieron ocho presuntos narcoterroristas; en la segunda, cuatro; y en la tercera, dos de los tres ocupantes perdieron la vida. Solo uno sobrevivió y fue detenido para investigación. Sobre la cuarta lancha, el Pentágono no ofreció mayores detalles, aunque se presume que continúa una operación en curso en la zona.

“Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”, señaló Hegseth a la prensa.

SOBREVIVIENTE