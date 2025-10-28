Al menos 15 muertos y 12 heridos, varios de ellos graves, deja caída de bus a un abismo en Bolivia

Según primeras informaciones, al menos 15 muertos y 12 heridos, varios de ellos graves, dejó la caída de un autobús a un abismo, el suceso se registró la tarde de ayer en una carretera cercana a la región de Cochabamba, Bolivia.

El coronel Roger Costas, jefe de la Policía de la zona del Valle Bajo, dijo que el ómnibus de trasporte interprovincial se dirigía a la localidad de Independencia y "por causas que se están investigando cayó a un abismo de 800 metros".

LISTA DE PASAJEROS

Los heridos, incluido el chofer del bus, fueron trasladados a distintos hospitales de ciudad de Cochabamba, la capital de la región homónima, "donde varios reciben atención especializada por su delicado estado", señaló Costas.

Finalmente, el coronel señaló que, de forma preliminar, se sabe que el conductor "tendría entre 20 a 25 años". Además, se pudo conocer que no se contaba con un listado oficial de pasajeros, algo muy común líneas de buses “piratas”.