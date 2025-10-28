Huracán Melissa se aproxima a Jamaica con vientos “catastróficos” de más de 280 km/h

El huracán Melissa, actualmente de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, avanza con una fuerza devastadora hacia el Caribe central. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, emitido a las 06:00 GMT, el fenómeno se encuentra a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y a 500 kilómetros al suroeste de Guantánamo, con vientos sostenidos de 280 km/h y rachas aún más intensas.

JAMAICA SE PREPARA PARA EL IMPACTO DIRECTO

En su trayectoria prevista, el ojo del huracán Melissa tocará tierra en Jamaica este martes, provocando vientos “catastróficos que amenazan la vida”, acompañados de fuertes lluvias, marejada ciclónica e inundaciones generalizadas. Las autoridades locales ya han emitido alertas rojas en toda la isla y ordenaron el cierre de aeropuertos, puertos y centros educativos. El aeropuerto internacional Norman Manley, en Kingston, ya registró ráfagas de hasta 83 km/h, preludio de lo que se espera en las próximas horas.

El NHC advirtió que el ciclón mantendrá su intensidad extrema al menos hasta su paso por el sureste de Cuba durante la madrugada del miércoles, para luego continuar hacia las Bahamas, donde también se esperan condiciones de huracán.

PELIGRO DE DESLIZAMIENTOS

Además del viento, las lluvias provocadas por el huracán Melissa se consideran “potencialmente catastróficas”. Los expertos prevén acumulaciones de agua capaces de generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a gran escala, especialmente en zonas montañosas.

En Cuba y Haití, se esperan condiciones de tormenta tropical desde la noche de hoy, mientras que en las Bahamas el impacto podría sentirse con fuerza durante la mañana del miércoles. Los meteorólogos insisten en que, incluso si Melissa pierde algo de intensidad, seguirá siendo una amenaza extrema para el Caribe occidental.