Donald Trump se reúne con emperador Naruhito al inicio de su visita oficial a Japón

El presidente de Estados Unidos fue recibido en el Palacio Imperial de Tokio por el emperador Naruhito, en el primer acto de una visita que busca reforzar las relaciones bilaterales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue recibido este lunes por el emperador japonés, Naruhito, en el arranque de su visita oficial a Japón, marcada por el interés mutuo de reforzar la cooperación en defensa y comercio. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Imperial de Tokio, donde el mandatario norteamericano fue recibido con honores tras su llegada al aeropuerto de Haneda y su traslado en helicóptero sobre la capital nipona.

“Hola, qué bueno verte”, saludó Trump al monarca japonés, con quien ya se había reunido en 2019 durante su primer mandato. Ambos estrecharon la mano en un gesto de cordialidad antes de continuar el encuentro en privado, del cual no se permitieron imágenes. “Es un gran hombre”, declaró el presidente estadounidense a su salida del palacio, subrayando el carácter amistoso de la reunión.

Trump permanecerá en Tokio hasta el miércoles y tiene previsto reunirse el martes con la primera ministra Sanae Takaichi, quien recientemente se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en Japón. Ambos líderes ya sostuvieron una conversación telefónica el pasado sábado, en la que expresaron su intención de fortalecer la alianza estratégica entre ambos países. “Va a ser fantástica”, dijo Trump, destacando la cercanía ideológica de Takaichi con el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe.

DEFENSA Y COMERCIO

La cumbre entre Trump y Takaichi estará centrada en temas de defensa y comercio. Washington busca que Tokio incremente su gasto militar y mantenga su compromiso de inversión en Estados Unidos, estimado en 550 000 millones de dólares. Por su parte, Takaichi señaló en la red social X su expectativa de una “conversación fructífera” con el mandatario norteamericano, acompañando su mensaje con una imagen de los principales monumentos de Tokio iluminados con los colores de la bandera estadounidense.