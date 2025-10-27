Trump insinúa que “le encantaría” un tercer mandato y promueve la dupla JD Vance–Marco Rubio para 2028

Desde el Air Force One, el presidente Donald Trump volvió a dejar una frase que encendió el debate político en Estados Unidos: dijo que “le encantaría” presentarse a un tercer mandato presidencial, aunque reconoció que la Constitución lo prohíbe. No obstante, respaldó abiertamente la fórmula de JD Vance y Marco Rubio para los comicios de 2028, calificándola como una “dupla imbatible”.

TRUMP Y LA SOMBRA DEL TERCER MANDATO

Durante su conversación con los reporteros, Trump destacó sus altos niveles de aprobación y reiteró que atraviesa “sus mejores números en las encuestas”. Consultado sobre los rumores de un plan para extender su estancia en la Casa Blanca —comentados por su exasesor Steve Bannon—, el mandatario respondió que, aunque la idea le atrae, la Vigesimosegunda Enmienda lo impide.

Esa norma, ratificada en 1951 tras los cuatro mandatos consecutivos de Franklin D. Roosevelt, establece que “ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces”. Aun así, el mandatario republicano evitó descartar por completo la posibilidad de buscar una alternativa política que le mantenga cerca del poder.

TRUMP RESPALDA UNA FÓRMULA “IMPARABLE” PARA 2028

Trump elogió públicamente al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, asegurando que juntos representarían una candidatura ganadora para las próximas elecciones. “Si en algún momento formasen un grupo, serían imparables. No creo que nadie se presentaría contra nosotros”, declaró entre risas.

Rubio, presente durante las declaraciones, se limitó a sonreír sin hacer comentarios, mientras Trump subrayó que su administración cuenta con “un gran grupo de personas” de cara al futuro político. En contraste, arremetió contra los demócratas, a quienes calificó de tener “un coeficiente intelectual bajo”.

LAS SEÑALES DEL FUTURO POLÍTICO REPUBLICANO

Las declaraciones del presidente coinciden con recientes insinuaciones sobre su deseo de prolongar su influencia política. En los últimos días, se difundieron imágenes de una gorra en la Casa Blanca con el lema “Trump 2028”, similar a la utilizada en su campaña anterior.

Mientras tanto, del lado demócrata, figuras como Gavin Newsom y Kamala Harris han manifestado su interés en competir por la nominación presidencial en los próximos comicios, preparando el terreno para una nueva batalla política en Estados Unidos.