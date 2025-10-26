Rusia prueba con éxito misil de crucero con propulsión nuclear Burevéstnik

Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor del Ejército de Rusia, anunció hoy el exitoso ensayo del misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear Burevestnik, la respuesta rusa al escudo antimisiles de Estados Unidos.

Guerásimov informó al presidente ruso, Vladímir Putin, que el misil "recorrió una distancia de 14.000 kilómetros, y ese no es su límite", durante casi 15 horas de vuelo el pasado 21 de octubre, según informó el ministerio de Defensa en su canal de Telegram.

"Durante su vuelo el misil completó todas las maniobras verticales y horizontales. Y, de esa forma, demostró sus grandes posibilidades a la hora de eludir los sistemas antiaéreos y antimisiles", añadió Guerásimov. Destacó que "las características técnicas del Burevestnik permiten su empleo con precisión garantizada contra objetivos altamente defendidos a cualquier distancia".

Pieza de armamento única

Al respecto, Putin destacó que se trata de "una pieza de armamento única que nadie más tiene en el mundo" y recordó que especialistas del máximo nivel pronosticaron en su momento que dicho proyecto era "irrealizable". El presidente ruso señaló que "ahora hemos completado los ensayos finales" y añadió que queda por construir la infraestructura necesaria para su emplazamiento y ponerlo al servicio de las Fuerzas Armadas.

Ensayo anterior y desarrollo de mísiles

Putin anunció por primera vez en octubre de 2023 un ensayo exitoso con el Burevestnik, misil envuelto por la polémica debido a los numerosos ensayos fallidos realizados a finales de la pasada década. Rusia decidió proceder a desarrollar esos misiles cuando EE.UU. abandonó en 2001 el tratado antimisiles, suscrito por Moscú y Washington en plena Guerra Fría (1972), para crear su propio escudo antimisiles.