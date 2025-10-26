Museo del Louvre: Fiscalía francesa confirma arresto dos sospechosos por el robo de joyas

Esta mañana, la Fiscalía francesa confirmó la detención de dos sospechosos relacionados con el robo de joyas en el Museo del Louvre, registrado el pasado 19 de octubre. Ambos fueron intervenidos cuando estaba por abandonar el país.

Los arrestos se realizaron anoche. El primero en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, cuando el sospechoso intentaba viajar a Argelia. El segundo fue detenido en el sector de Seine-Saint-Denis, en las afueras de la ciudad de París.

Trascendió que ambos sujetos, de unos 30 años, estaban bajo seguimiento por sus antecedentes de robos y serían parte del grupo de cuatro personas que ejecutó el atraco en la Galería Apolo del Louvre, donde se exhibían joyas.

DIVULGACIÓN PRECIPITADA

Enfrentan cargos por robo en banda y asociación con fines delictivos. La detención podrá extenderse hasta por 96 horas, mientras se continúa con las diligencias para identificar a los otros presuntos integrantes de la banda.

Las autoridades lamentaron “la divulgación precipitada” de estas detenciones por parte de los medios de prensa, ya que “puede perjudicar los esfuerzos de los investigadores” en la búsqueda de las joyas sustraídas y de los otros implicados.