Atentado en Ucrania: al menos cuatro muertos y doce heridos deja explosión en una estación de tren

Un sujeto hizo detonar un explosivo en la estación de tren de Ovruch, en el norte de Ucrania, causando la muerte de tres personas y falleciendo él mismo en el atentado. La acción también dejó doce heridos

Tres mujeres -una guardia y dos civiles- murieron en la explosión de esta mañana, que se produjo durante un control de documentos en un andén junto a un tren de pasajeros, indicaron las autoridades.

SALIR DEL PAÍS

El autor del atentado murió mientras era atendido en una ambulancia, su identidad no fue revelada. Había sido detenido hace una semana por intentar salir ilegalmente del país, indicó el servicio de fronteras.

Diversos medios de prensa ucranianos señalaron que había detonado una granada, pero un representante del Ministerio del Interior manifestó que por el momento no podía confirmar el tipo de artefacto.