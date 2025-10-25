Nicolás Maduro exige retirar nacionalidad a Leopoldo López: líder opositor pidió invadir Venezuela

El dictador venezolano Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López por su "grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar" del país, informó hoy la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

La también ministra de Hidrocarburos señaló que la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) "procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte" del opositor, exiliado en España.

"El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la república frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional", expresó sobre una eventual invasión militar.

ATAQUE ESTADOUNIDENSE

Leopoldo López señaló que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país, y que ve en la "presión" de EEUU, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de las aguas venezolanas, una posibilidad para un cambio de régimen.

Dijo también que avala un ataque estadounidense en suelo venezolano, que acabe por fin con la gestión del dictador Maduro Moros. Asimismo, el economista señaló que, a su juicio, "ya se debería estar avanzando a objetivos dentro del territorio nacional".