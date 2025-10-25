Kamala Harris no descarta volver a postular a la presidencia de EE.UU.: "No he terminado"

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, no descarta intentar otra vez acceder a la Casa Blanca y confía en que habrá una mujer al frente del Gobierno de su país en un futuro no lejano.

La política demócrata se expresó en estos términos en una entrevista con la BBC que será emitida el domingo en el programa de la periodista Laura Kuenssberg, algunos de cuyos extractos adelantó este sábado la emisora. Harris, en la primera entrevista que concede en el Reino Unido, insistió en que "posiblemente" algún día sea presidenta.

Visión sobre el futuro

Si bien admitió que no ha tomado una decisión sobre si volverá a aspirar a la presidencia, subrayó que ve su futuro en la política. "No he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre", señaló. También resaltó que sus sobrinas nietas, "sin duda, en su vida", verían a una presidenta de Estados Unidos.

Opina sobre sondeos

En respuesta a los sondeos que la sitúan incluso por detrás del actor de Hollywood Dwayne Johnson, Harris admitió que no sigue con atención las encuestas. "Si hubiera escuchado las encuestas, no me habría presentado a mi primer cargo, ni al segundo, y desde luego no estaría aquí sentada", señaló durante la entrevista.

Crítica a Trump

Harris también afirmó que creía que sus predicciones sobre el comportamiento fascista de Donald Trump y su gobierno con tintes autoritarios se están cumpliendo. "(Trump) Es tan susceptible que no soportó las críticas por una broma e intentó cerrar un medio de comunicación entero en el proceso", agregó la exvicepresidenta, a quien tildó al expresidente republicano como un "tirano".