Rodrigo Paz: presidente electo de Bolivia desata polémica tras anunciar que se retirará del ALBA

A solo días de asumir su mandato, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, desató la polémica al anunciar su intención de romper vínculos con el ALBA y con países que "no tienen la democracia como principio", en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Inmediatamente, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) reaccionó a las declaraciones del nuevo mandatario y comunicó la suspensión temporal de Bolivia. También calificó las afirmaciones como "proimperialista y colonialista".

LAZOS DIPLOMÁTICOS

Paz Pereira, que el 8 de noviembre asumirá la presidencia, ya había manifestado su deseo de "retomar las relaciones con los Estados Unidos", restableciendo los lazos diplomáticos que se vieron deteriorados tras la expulsión del embajador estadounidense en 2008.

El presidente electo adelantó que no invitará a su toma de mando a los mandatarios Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua) porque no son democráticos y afirmó que no quisiera que su país fuera ninguno de esos tres.