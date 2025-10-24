Ecuador: presidente Daniel Noboa denuncia supuesto intento de envenenarlo con sustancias tóxicas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció que habría sido víctima de un intento de envenenarlo tras recibir obsequios que contenían supuestamente sustancias químicas tóxicas, durante un encuentro con agricultores en la provincia de Los Ríos.

"Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que haya sido accidental", declaró a la cadena CNN.

PERSONAL DE INTELIGENCIA

Los productos, una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao, fueron entregados al equipo del presidente por una emprendedora artesanal, tras unas pruebas de rutina se determinó que tenían "sustancias químicas peligrosas".

Contenían cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, "los mismos que se consideran nocivos para la salud", menciona el informe de la Casa Militar Presidencial. Personal de inteligencia trata de localizar a la persona que entregó dicho presente.