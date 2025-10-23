Lula da Silva anuncia su candidatura para un cuarto mandato presidencial en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sorprendió al mundo político al anunciar oficialmente que se presentará nuevamente a las elecciones presidenciales de 2026. Con este anuncio, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) buscará un cuarto mandato no consecutivo, consolidando su figura como uno de los políticos más influyentes y longevos de América Latina.

LULA CONFIRMA SU POSTULACIÓN

El mandatario hizo el anuncio durante una visita oficial a Indonesia, tras la firma de acuerdos bilaterales en energía, minería, agricultura y tecnología. “Tengo 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que tenía cuando tenía 30. Y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil”, declaró Lula ante la prensa internacional.

Durante la ceremonia en el Palacio Presidencial de Indonesia, el presidente también destacó su intención de fortalecer los vínculos entre ambas naciones. Lula y su homólogo Prabowo Subianto acordaron impulsar un Acuerdo de Comercio Preferencial entre el Mercosur e Indonesia antes de diciembre.

CAMBIO DE RUMBO EN SU DISCURSO POLÍTICO

El anuncio marca un giro en la postura del mandatario, quien antes de ganar las elecciones de 2022 había asegurado que sería su última campaña debido a su edad y a la necesidad de una renovación política en Brasil. Sin embargo, desde el inicio de su actual gobierno, Lula comenzó a insinuar su interés en continuar.

A pesar de las preocupaciones sobre su salud —tras una cirugía por una hemorragia cerebral el año pasado—, el mandatario ha reiterado que se siente “plenamente activo y con energía”. Su candidatura llega, además, en medio de tensiones diplomáticas: el próximo 26 de octubre se reunirá en Malasia con el presidente estadounidense Donald Trump para discutir los nuevos aranceles del 50% impuestos a las exportaciones brasileñas.