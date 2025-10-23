Bolivia: Rodrigo Paz no invitará a su toma de mando a mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por no ser democráticos. El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que no invitará a los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua a su toma de mando, prevista para este 8 de noviembre, señaló también que desea mantener distancia de estos regímenes.

No invitar a su investidura a los presidentes Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, revela un cambio significativo en la política exterior boliviana respecto a las estrechas relaciones con estos gobiernos durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.

CRITICÓ LEGADO

El mandatario electo señaló que su país tendrá una nueva línea diplomática. Aunque reconoció que existen relaciones que deben respetarse y mantener con diversos países. Manifestó que su gestión trabajará por reforzar lazos con gobiernos plenamente democráticos.

Finalmente, Paz Pereira descartó cualquier alianza con el Movimiento al Socialismo (MAS), partido político del expresidente Evo Morales. Negó categóricamente haber concretado acuerdos con esa agrupación para ganar las elecciones y criticó su legado en el país.