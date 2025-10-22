Acusan a Advíncula de intentar fugar tras causar choque en Buenos Aires

El futbolista peruano Luis Advíncula, defensor de Boca Juniors y referente de la selección peruana, fue denunciado por protagonizar un accidente de tránsito en la localidad de Canning, partido de Ezeiza, en Buenos Aires. El hecho ocurrió el pasado 28 de agosto, pero se conoció en las últimas horas gracias a un video difundido por la otra conductora involucrada, quien aseguró que el deportista intentó darse a la fuga.

Según reveló el medio Infobae, el siniestro se produjo a la 1:20 de la madrugada sobre la avenida Mariano Castex al 5000, cuando Advíncula giró en contramano hacia la rotonda que conecta con la ruta provincial 58. El vehículo del futbolista, una camioneta Mercedes Benz, impactó contra un auto blanco que aguardaba su turno para incorporarse a la vía. Tras la colisión, el deportista perdió el control y subió al cantero central, pero luego continuó su camino sin detenerse.

El video de una cámara de seguridad muestra el momento exacto del choque y cómo el Mercedes Benz del lateral xeneize se aleja del lugar pese a los daños visibles en su carrocería. La denunciante subió las imágenes a TikTok, donde acusó al futbolista de haberse marchado sin preocuparse por su estado. Horas más tarde, la Policía dio con el paradero del jugador, aunque no se hizo un acta oficial del hecho.

NUMEROSAS INFRACCIONES

Sin embrago no sería el único caso. El Ministerio de Seguridad porteño confirmó que Advíncula también protagonizó otro accidente el 12 de octubre, cuando chocó con un guardarraíl en la Autopista 25 de Mayo, sin dejar heridos. Las autoridades indicaron que el lateral de Boca Juniors acumula una deuda por 10 infracciones que asciende a más de 1.3 millones de pesos argentinos, incluyendo multas por exceso de velocidad y conducción sin licencia vigente.