EE. UU. confirma ataque “letal” a narcolancha en el Pacífico

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este miércoles que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal contra una embarcación de narcotráfico en el Pacífico, cerca de aguas suramericanas. El operativo dejó dos personas muertas y ninguna baja entre las tropas estadounidenses.

Según Hegseth, la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos y transitaba por una conocida ruta del narcotráfico. El ataque ocurrió el martes 21 de octubre en aguas internacionales, y durante el operativo se confirmó la muerte de los dos narcoterroristas que se encontraban a bordo, sin registrar daños a las fuerzas de EE. UU.

En un breve video difundido por el secretario de Guerra se observa la embarcación, con paquetes marrones, explotando y quedando inmóvil en el agua envuelta en llamas. “Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio", escribió.

“Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, remarcó a través de su cuenta de X.

ESCALADA DE ATAQUES EN LA REGIÓN

Este se trata del octavo ataque letal que se conoce en la región, desde que la Administración de Donald Trump desplegó fuerzas navales en el Caribe el 19 de agosto con el objetivo de frenar el tránsito de drogas hacia Estados Unidos.

El Gobierno estadounidense ha vinculado estos operativos con el denominado Cartel de los Soles y ha señalado directamente a la administración de Nicolás Maduro, aunque Caracas ha negado las acusaciones.