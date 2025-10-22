Donald Trump estaría preparando acciones militares en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su discurso y sus acciones contra Venezuela, en lo que describió como un “conflicto armado contra narcoterroristas internacionales”. Según un informe publicado por The Washington Post, decenas de buques de guerra, aviones y miles de tropas estadounidenses han sido desplegados recientemente en el Mar Caribe, marcando una de las mayores operaciones militares en la región en años.

Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses destruyeron al menos siete embarcaciones que transportaban drogas hacia Estados Unidos, presuntamente desde aguas internacionales próximas a Venezuela, causando la muerte de decenas de presuntos narcotraficantes. “Lo autoricé por dos razones: por las drogas y por la migración descontrolada desde Venezuela”, declaró.

VENEZUELA BAJO PRESIÓN

El mandatario confirmó que autorizó operaciones secretas de la CIA en territorio venezolano y volvió a cuestionar la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, al que acusó de encabezar “un cártel de narcóticos”. Consultado sobre si había ordenado “eliminar” al líder venezolano, Trump respondió evasivamente: “Sería una pregunta ridícula de responder. Pero creo que Venezuela está sintiendo la presión”.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, señaló que los ataques “fueron dirigidos a narcoterroristas designados que introducen veneno mortal en nuestras costas”. Añadió que Trump “usará todos los recursos del poder estadounidense” para frenar el flujo de drogas y “llevar a los responsables ante la justicia”.

POSIBLES CONSECUENCIAS REGIONALES

Fuentes citadas por The Washington Post indicaron que los despliegues y ataques marítimos podrían formar parte de una guerra psicológica destinada a provocar fracturas en las fuerzas armadas venezolanas o forzar la salida de Maduro del poder. Sin embargo, otras voces advierten que Trump podría estar preparando operaciones terrestres limitadas, enfocadas en destruir campamentos o pistas clandestinas del narcotráfico.

En solo nueve meses de su nuevo mandato, Trump asegura haber “resuelto ocho conflictos internacionales”, desde Medio Oriente hasta Asia, pero esta nueva ofensiva marca su primer frente militar en América Latina, una región donde la política antidrogas y las tensiones ideológicas podrían redefinir la relación de Washington con sus vecinos.