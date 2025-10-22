Donald Trump aplaza cumbre con Vladimir Putin: “No quiero perder el tiempo”

El presidente estadounidense suspendió la reunión prevista en Budapest alegando la falta de avances en las negociaciones por el alto el fuego en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Budapest, tal como se había previsto. El mandatario republicano argumentó que no desea sostener una “reunión desperdiciada” mientras no haya progresos concretos hacia un alto el fuego en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“No quiero una reunión inútil”, declaró Trump ante los medios en la Casa Blanca. “No quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa”, añadió, al explicar los motivos de la suspensión. El Kremlin, por su parte, señaló que nunca se había fijado una fecha definitiva para la cumbre que el propio Trump había anunciado la semana pasada.

La cita en Budapest surgió tras una conversación telefónica de más de dos horas entre ambos mandatarios, en la que, según Trump, se habrían logrado “grandes progresos”. Sin embargo, el encuentro quedó en suspenso tras la reciente visita del presidente ucraniano Volodimir Zelenski a Washington, donde pidió autorización para recibir misiles de largo alcance Tomahawk.

SOBRE GUERRA EN UCRANIA

Trump reconoció que el conflicto en Ucrania sigue estancado y sin señales de resolución a corto plazo. “Muchas cosas están sucediendo en ese frente bélico. Les diremos en un par de días lo que vamos a hacer”, declaró el mandatario estadounidense, dejando abierta la posibilidad de nuevas decisiones en materia diplomática o militar.