Colombia: Tribunal Superior declara inocente a Álvaro Uribe y anula su condena de 12 años

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes 21 de octubre de 2025 al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión revoca la condena de 12 años de prisión domiciliaria que había sido impuesta en primera instancia, marcando un giro inesperado en uno de los procesos judiciales más mediáticos de Colombia.

El Tribunal consideró que las interceptaciones telefónicas realizadas al exmandatario, relacionados al caso carecían de legalidad. Esa conclusión llevó a desestimar las conversaciones entre Uribe y su abogado consideradas como pruebas determinantes en la primera sentencia. La nulidad de dichas evidencias debilitó por completo la base de la acusación.

La revisión del Tribunal también abordó el supuesto soborno a testigo, caso vinculado al exparamilitar Carlos Enrique Vélez. En este punto, el fallo resultó nuevamente favorable para Uribe quien fue absuelto al no demostrarse falsedad o artificios para alterar declaraciones. Según el Tribunal, “la ausencia sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal del fraude procesal y obliga a revocar la sentencia”.

QUEDA LIBRE DE CONDENA

Con esta resolución, el proceso judicial que involucró al expresidente Álvaro Uribe da un vuelco definitivo: las pruebas obtenidas mediante interceptaciones ilegales pierden toda validez, dejando sin efecto la condena inicial y reafirmando su inocencia en los dos delitos imputados.