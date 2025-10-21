Pentágono responde con sarcasmo por la ‘corbata rusa’ de Pete Hegseth: “Se la compró tu madre”

El Departamento de Defensa de Estados Unidos protagonizó una nueva controversia luego de que su portavoz, Sean Parnell, respondiera con tono irónico a un periodista del HuffPost que cuestionó la elección de corbata del secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante su reunión con Volodímir Zelenski en Washington. “Se la compró tu madre, y es una corbata patriótica estadounidense, imbécil”, fue la respuesta que rápidamente se hizo viral.

POLÉMICA POR LA "CORBATA RUSA "

La controversia comenzó cuando Hegseth apareció con una corbata de franjas blancas, azules y rojas, dispuestas en el mismo orden que la bandera rusa. Usuarios en redes sociales interpretaron el accesorio como un mensaje político, justo cuando el Pentágono recibía al presidente ucraniano. El HuffPost consultó a los asesores del secretario si eran conscientes del parecido, lo que motivó la ahora famosa respuesta de Parnell.

El episodio recuerda a una situación similar ocurrida días antes, cuando la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a una pregunta del mismo medio sobre la próxima reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Budapest con un comentario igual de irónico: “Tu mamá lo hizo”.

REACCIONES Y DEFENSA DEL PENTÁGONO

El vicepresidente J.D. Vance también intervino en la polémica, señalando que la prenda podría representar los colores de Estados Unidos y no de Rusia. “O tal vez llevaba los colores de EE. UU.”, escribió en la red X, buscando atenuar las críticas.

Pese a las aclaraciones, la llamada “corbata rusa” de Hegseth sigue generando comentarios en medios y redes sociales, reflejando el clima de tensión diplomática y mediática que rodea las relaciones entre Washington, Moscú y Kiev. El intercambio de ironías entre la Casa Blanca y el Pentágono dejó en evidencia cómo los gestos y símbolos pueden escalar a un debate político internacional en plena era digital.