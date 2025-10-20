Trump anuncia nuevos aranceles para Colombia y acusa a Petro de liderar el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que anunciará aranceles para Colombia, tras ordenar la suspensión de la ayuda financiera a ese país. Desde el avión presidencial Air Force One, el mandatario respaldó las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham, quien adelantó que la Casa Blanca prepara nuevas medidas económicas contra el gobierno de Gustavo Petro, a quien Trump calificó de “líder del narcotráfico”.

ESCALADA DIPLOMÁTICA ENTRE WASHINGTON Y BOGOTÁ

Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia se han incrementado en las últimas semanas. Trump justificó su decisión argumentando la “inacción” del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y advirtió que “quienes sigan involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos pagarán un precio muy alto”. Según Graham, el presidente republicano pretende “atacar a Colombia donde más le duele: el bolsillo”, con aranceles que serían anunciados este domingo o lunes.

El anuncio se da luego de que Trump ordenara el fin de la cooperación económica con Bogotá, una medida que representa un duro golpe para los programas bilaterales de seguridad y desarrollo. La relación entre ambos gobiernos ya se había deteriorado desde agosto, cuando el presidente estadounidense desplegó tropas en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

PETRO ACUSA A TRUMP DE “IGNORANTE CON COLOMBIA”

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Trump calificándolo de “grosero e ignorante con Colombia”, y aseguró ser “el principal enemigo que tuvo el narcotráfico” en su país. Analistas advierten que el nuevo paquete arancelario podría afectar sectores claves del comercio bilateral, especialmente el agrícola y textil.

En enero, Trump ya había amenazado con imponer un 25% de aranceles por la negativa de Petro de recibir vuelos con migrantes deportados, aunque la medida fue postergada tras negociaciones. Desde abril, Washington aplica una base arancelaria del 10% a Colombia, similar a la de otros países latinoamericanos, en el marco de la guerra comercial global impulsada por la actual administración republicana.