Rodrigo Paz García es elegido nuevo presidente de Bolivia

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) venció a Jorge “Tuto” Quiroga con el 54.53 % de los votos. Su triunfo marca el inicio de una nueva etapa política en el país altiplánico.

Rodrigo Paz García, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se convirtió en el nuevo presidente de Bolivia tras imponerse a Jorge “Tuto” Quiroga en la segunda vuelta electoral con el 54.53 % de los votos frente al 45.47 % de su rival. Con esta victoria, Paz rompe dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS) y asume el reto de liderar un proceso de cambio político en medio de grandes desafíos sociales y económicos.

El flamante mandatario boliviano cuenta con una larga trayectoria en el ámbito público. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz nació hace 58 años en Santiago de Compostela, España, durante el exilio de su familia. Es economista y especialista en Relaciones Internacionales, con estudios en Washington (EE. UU.), y ha desempeñado cargos como diputado, concejal, alcalde de Tarija y senador por la alianza Comunidad Ciudadana.

Su elección marca el inicio de una nueva etapa en la política boliviana, luego de 20 años de predominio del MAS. Durante su gestión, Paz ha prometido fortalecer la institucionalidad democrática, luchar contra la corrupción y promover la reconciliación nacional. Su experiencia en el aparato estatal y su perfil dialogante son vistos como claves para afrontar un escenario político polarizado.

MENSAJE A LA CIUDADANÍA

Desde Santa Cruz, el vicepresidente electo Edmand Lara agradeció el respaldo ciudadano y llamó a la unidad nacional. “Este triunfo no es solo del PDC, es del pueblo boliviano que quiere paz, desarrollo y oportunidades”, expresó. Asimismo, anunció que viajará a La Paz para reunirse con el presidente electo y coordinar el inicio de una “nueva etapa de esperanza y reconstrucción democrática” para Bolivia.