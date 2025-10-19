Donald Trump cambia de posición y ahora afirmar que "no hay un plazo" para el desarme de Hamás

Esta tarde, el presidente Donald Trump sorprendió al afirmar que no existe un plazo para el desarme de Hamás, pese a ser uno de los puntos principales del acuerdo de alto el fuego firmado con Israel.

"No es un plazo fijo, pero es un plazo que tengo en mente, y si en algún momento no hacen lo que se supone que deben hacer, como se comprometieron tendremos que hacerlo por ellos", dijo Trump.

Los comentarios de Trump se producen en un momento en el que Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego firmado el pasado 9 de octubre con la mediación de Estados Unidos.

BOMBARDEOS ISRAELÍES

Al menos 20 personas murieron hoy en varios bombardeos israelíes en Gaza, en el último de estos incumplimientos entre ambas partes, tras supuestos altercados entre milicianos gazatíes y tropas israelíes.

Al menos 67.000 personas han muerto durante los más de dos años de bombardeos judíos en Gaza. Esta ofensiva fue la respuesta del Estado Hebreo al ataque perpetrado por Hamás en Israel en octubre de 2023.