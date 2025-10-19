Donald Trump acusa a presidente Petro de ser "líder del narcotráfico" y retira ayuda de EEUU a Colombia

Foto El Heraldo de Aragón

Este mediodía, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de toda ayuda financiera y tecnológica de su país a Colombia, tras acusar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro Urrego, de ser un "líder del narcotráfico".

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario norteamericano denuncia que "la producción masiva de drogas se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo".

CAMPOS DE EXTERMINIO

Incluso, Donald Trump amenazó con una intervención si el mandatario Petro no "cierra de inmediato los campos de exterminio" que representan las zonas de producción de droga en su país o, de lo contrario Estados Unidos "los cerrará por él, y no será bonito".

Unas horas antes de la declaración de Trump, Petro acusó a EEUU de cometer "un asesinato" en aguas colombianas, tras el ataque, el último jueves, contra una lancha “narcoterrorista" que acabó con la vida de un pescador colombiano, y exigió a la Casa Blanca rendir cuentas sobre este caso.