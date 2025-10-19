Vaticano: ante miles de devotos peruanos papa León XIV bendijo imagen del Señor de los Milagros

Esta mañana, el papa León XIV bendijo la sagrada imagen del Señor de los Milagros, que en multitudinaria procesión llegó hasta la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Miles de devotos peruanos agradecieron el gesto del Sumo Pontífice.

Como siempre, tras la oración del Ángelus, el Santo Padre recorría la Plaza de San Pedro en el 'papa móvil'. Fue en ese momento que detuvo el vehículo al estar frente al Cristo Moreno y, con la mano derecha, hizo la señal de la bendición pontifical.

LLEGARON DE TODO EL MUNDO

Un hecho singular se registró en ese momento, pues sonaba "El Cóndor Pasa", pieza representativa del cancionero popular peruano, que era ejecutada por los niños de la filarmónica de la prestigiosa Escuela de Arte Musical de París, Francia.

La procesión inició su recorrido por la Via della Conciliazione hacia el Vaticano, hasta llegar a la Plaza San Pedro. Acompañaron el recorrido miles de compatriotas que llegaron de toda Italia, países vecinos, Estados Unidos y hasta de Australia.