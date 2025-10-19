Brasil: al menos 17 muertos y 23 heridos, varios de ellos graves, deja despiste de ómnibus turístico

Según primeras informaciones, al menos 17 muertos y 23 heridos, varios de ellos están graves, dejó anoche el despiste de un bus turístico en una carretera del estado brasileño de Pernambuco, en el noreste del país.

Los heridos relataron que de un momento a otro, el chofer perdió el control del autobús, se fue al carril contrario y chocó con las rocas que había en el margen de la vía para luego impactar con un banco de arena y volcar.

FALLA EN LOS FRENOS

El conductor tuvo heridas leves y se sometió a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, para después ser llevado a la comisaría, donde manifestó que una falla en los frenos del ómnibus provocó la tragedia.

las autoridades informaron que la unidad se dirigía al municipio de Brumado, en el estado de Bahía. La Policía Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro. Todos los turistas eran nacionales.