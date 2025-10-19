Robo en el museo de Louvre: ladrones se llevan históricas joyas de Napoleón y la emperatriz Eugenia

Tres sujetos encapuchados asaltaron este domingo 19 de octubre el museo del Louvre de París, en Francia, y sustrajeron nueve piezas históricas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz Eugenia.

Los ladrones accedieron por una zona en obras en los muelles del Sena, utilizando un montacargas para llegar directamente a la galería de Apolo, donde ejecutaron el robo con precisión antes de huir en una motocicleta.

Los asaltantes se apoderaron de collares, broches, diademas y otras piezas de incalculable valor histórico pertenecientes a la colección de Napoleón, aunque el famoso diamante Régent de 140 quilates no fue sustraído. Las autoridades temen que las joyas puedan ser fundidas para vender el oro, siguiendo un patrón similar al robo ocurrido hace un mes en el Museo de Historia Natural.

Caos y cierre de museo

Aunque no hubo heridos, según confirmó la ministra de Cultura Rachida Dati, el incidente provocó escenas de pánico entre los visitantes. Testigos describieron momentos de caos generalizado mientras la policía intentaba acceder al museo. El Louvre, que recibe más de 9 millones de visitantes anuales, anunció que permanecerá cerrado todo el domingo "por razones excepcionales".

Investigación en curso

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, compareció para ofrecer los primeros elementos de la investigación que continúa en curso para localizar a los responsables. La galería de Apolo, que reabrió en 2020 tras obras de renovación, alberga algunas de las colecciones históricas más preciadas del museo parisino.