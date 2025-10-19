Papa León XIV bendecirá imagen del Señor de los Milagros en el Vaticano

Cientos de devotos peruanos participarán este domingo en una gran procesión en Roma, organizada por la Hermandad del Señor de los Milagros con apoyo de la Embajada del Perú ante la Santa Sede.

Una histórica celebración de fe unirá a miles de peruanos en el corazón del catolicismo. Este domingo 19 de octubre, el papa León XIV bendecirá la imagen del Señor de los Milagros en la Plaza de San Pedro, tras una gran procesión internacional organizada por la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y la Embajada del Perú ante la Santa Sede.

La procesión reunirá a representantes de las Hermandades del Cristo Morado provenientes de cerca de 40 ciudades de América del Sur, Estados Unidos y Europa, quienes respondieron al llamado del papa Francisco para conmemorar juntos el Jubileo de la Esperanza. El recorrido incluirá el ingreso solemne de la imagen a la Ciudad del Vaticano.

Devotos de Italia, Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Chile y Perú participarán en esta emotiva manifestación de fe que busca fortalecer los lazos espirituales y culturales de las comunidades peruanas residentes en el extranjero. Según el programa oficial, la imagen del Cristo Morado ingresará a la Plaza de San Pedro a las 7:00 a. m. (medianoche en Perú).

BENDICIÓN Y MISA

Al mediodía, tras el rezo del Ángelus, el papa León XIV impartirá la bendición a la imagen del Señor de los Milagros y a los fieles. Más tarde, a las 2:00 p. m., se celebrará una misa en honor al Señor de los Milagros en la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal Pedro Barreto y acompañada por la música de la Escuela de Arte Musical de París.