Así es el edificio creado para combatir la soledad que ganó el premio de arquitectura más importante del Reino Unido

El hospicio Appleby Blue, en Londres, ofrece un modelo de vivienda que prioriza la comunidad y el bienestar emocional de los mayores.

Un complejo residencial diseñado para enfrentar la soledad en la vejez ha sido reconocido como el mejor edificio nuevo del Reino Unido. Se trata del Hospicio Appleby Blue, situado en el distrito de Southwark, al sur de Londres, que acaba de ganar el prestigioso Premio Stirling 2025, otorgado por el Real Instituto de Arquitectos Británicos (RIBA). El proyecto fue concebido por el estudio Witherford Watson Mann como una respuesta moderna y humana al desafío de crear viviendas sociales que promuevan la convivencia y el bienestar de los adultos mayores.

Un modelo de vivienda que prioriza la conexión humana

Appleby Blue cuenta con 59 apartamentos asequibles y una serie de espacios comunes diseñados para fomentar el sentido de comunidad: un jardín en la azotea, un patio interior y una cocina compartida donde los residentes pueden reunirse. Según el jurado del RIBA, el edificio “marca un precedente ambicioso en la vivienda social para personas mayores”, al ofrecer ambientes de alta calidad que inspiran cercanía y cuidado mutuo.

La arquitecta Ingrid Schroder, integrante del jurado y directora de la Escuela de Arquitectura de la Asociación de Arquitectos, destacó que el proyecto “responde a dos crisis urgentes: la falta de vivienda y la epidemia de soledad”. Los pasillos amplios, los pisos color terracota con bancos y plantas, y un sistema de riego que convierte los corredores en espacios verdes, dan al edificio una atmósfera cálida y natural, muy distinta al tono impersonal de las residencias geriátricas tradicionales.

Levantado sobre los restos de un antiguo asilo en desuso, el hospicio recupera el espíritu de los refugios caritativos medievales, adaptado a las necesidades actuales. Con este reconocimiento, Appleby Blue se impuso a otros proyectos destacados, como la restauración del Big Ben o una nueva escuela de moda londinense. Es la segunda vez que Witherford Watson Mann gana el Stirling, tras haber sido premiado en 2013 por su innovador diseño en el castillo de Astley, en Warwickshire.