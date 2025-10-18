Muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años

El mundo del nu metal está de luto. Sam Rivers, histórico bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, murió este sábado a los 48 años, según informó la agrupación a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram. El mensaje, publicado durante la noche, confirmó que el músico falleció en horas de la mañana y lo describió como “el corazón” que impulsó el sonido de la banda desde sus inicios.

Rivers fue parte esencial del proyecto desde la década de 1990 y contribuyó a definir la fusión distintiva que catapultó a Limp Bizkit a la fama: una mezcla de metal, rap y rock alternativo que marcó a toda una generación. Entre los álbumes más destacados de su trayectoria se encuentran Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), producciones que llevaron al grupo al reconocimiento internacional.

Gira de Limp Bizkit en Latinoamérica: incertidumbre tras la muerte de Sam Rivers

La banda estadounidense tenía previsto iniciar su Loserville Tour por América Latina entre noviembre y diciembre, con paradas confirmadas en México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú, donde se presentaría el 9 de diciembre en Costa 21 (Lima). Hasta el momento, Limp Bizkit no ha emitido un pronunciamiento sobre si mantendrá las fechas anunciadas o si la gira será reprogramada tras la pérdida de Rivers.

En su comunicado, los integrantes del grupo despidieron al bajista con palabras cargadas de emoción: “Sam no era solo nuestro bajista, era pura magia. Su talento y su energía eran irreemplazables. Su espíritu vivirá por siempre en cada acorde, cada escenario, cada recuerdo”. Con su partida, la música alternativa pierde a uno de sus pilares más influyentes y a una figura clave en la evolución del nu metal.