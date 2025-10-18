EEUU: ejecutan a sujeto que torturó y asesinó por venganza a cuatro miembros de una familia

Foto Agencia SINC

Las autoridades de Arizona, en Estados Unidos, ejecutaron la tarde de ayer por inyección letal a Richard Kenneth Djerf, quién asesinó en 1993 a cuatro miembros de una familia latina.

El sujeto fue condenado a muerte en 1996 por la tortura y el asesinato de su compañero de trabajo Albert Luna Sr., su esposa Patricia, y de sus dos hijos, Rochelle, de 18, y Damien, de 5 años.

PIDIÓ PERDÓN

La Fiscalía aseguró que el ataque fue motivado por una venganza. Djerf culpó a Luna de robarle por lo que decidió hacerle pagar. Torturó a las víctimas antes de matarlas y luego quemó los cuerpos.

Tras la condena, sus abogados apelaron el fallo y luego de casi 30 años de litigio la Corte Suprema confirmó la sentencia de muerte. Djerf, fue ejecutado a los 55 años de edad, pidió perdón por su acción.