Internacionales

Hace una hora

EEUU: ejecutan a sujeto que torturó y asesinó por venganza a cuatro miembros de una familia

Tras la condena, sus abogados apelaron el fallo y luego de 30 años de litigio la Corte Suprema confirmó la sentencia de muerte. Pidió perdón por su acción.




Foto Agencia SINC

Las autoridades de Arizona, en Estados Unidos, ejecutaron la tarde de ayer por inyección letalRichard Kenneth Djerf, quién asesinó en 1993 a cuatro miembros de una familia latina.

El sujeto fue condenado a muerte en 1996 por la tortura y el asesinato de su compañero de trabajo Albert Luna Sr., su esposa Patricia, y de sus dos hijos, Rochelle, de 18, y Damien, de 5 años.

PIDIÓ PERDÓN

La Fiscalía aseguró que el ataque fue motivado por una venganza. Djerf culpó a Luna de robarle por lo que decidió hacerle pagar. Torturó a las víctimas antes de matarlas y luego quemó los cuerpos.

Tras la condena, sus abogados apelaron el fallo y luego de casi 30 años de litigio la Corte Suprema confirmó la sentencia de muerte. Djerf, fue ejecutado a los 55 años de edad, pidió perdón por su acción.

Foto Arizona Department of Corrections

Temas Relacionados: ArizonaCriminalEeuuEjecuciónInyección

También te puede interesar:

BANNER