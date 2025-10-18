Miss Filipinas fue coronada Miss Grand International 2025: peruana Flavia López no clasificó al top 20

Emma Mary Tiglao, Miss Grand Filipinas, fue coronada como Miss Grand International 2025 tras una reñida competencia que reunió a modelos de más de 60 países en el Show DC Hall de Bangkok este sábado 18 de octubre.

La representante filipina recibió la corona de manos de su compatriota Christine Opiaza, la reina saliente, ante los vítores del público presente en el auditorio tailandés y en gala llena de muchas emociones.

Cuadro de finalistas

La primera finalista del certamen fue Sarunrat Puagpipat de Tailandia, seguida por Aitana Jiménez de España en el segundo lugar, Faith Maria Porter de Ghana en tercer puesto y Nariman Battikha de Venezuela en la cuarta posición. La gala finalizó con una lluvia de confeti dorado y la tradicional caminata de coronación donde Tiglao ondeó la bandera de Filipinas.

Participación de Flavia López

La representante peruana Flavia López no logró ingresar al grupo de las 20 semifinalistas del certamen internacional, pese a demostrar "entusiasmo y garbo" durante su participación en la competencia.

Próxima sede del certamen

Con esta edición, el concurso se despide de Tailandia después de realizar la competencia en Bangkok. La organización anunció que Jaipur, en India, será la sede del Miss Grand International 2026, programado para celebrarse en octubre del próximo año.