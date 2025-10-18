Papa León XIV defiende matrimonio cristiano frente a uniones "pasajeras y egoístas"

El Papa León XIV afirmó este sábado que el matrimonio es "una de las más nobles y elevadas" vocaciones a las que son llamados hombres y mujeres, con motivo del décimo aniversario de la canonización de los santos esposos Louis y Zélie Martin, padres de santa Teresa del Niño Jesús.

León XIV advirtió que "en estos tiempos turbios y desorientados, donde tantos contramodelos falsos de uniones, a menudo pasajeras, individualistas y egoístas, se presentan a los jóvenes con frutos amargos y decepcionantes, la familia tal como el Creador la ha querido puede parecer pasada de moda y aburrida".

El pontífice realizó estas declaraciones durante su alocución dedicada a la familia y el matrimonio cristiano. Frente a esta percepción, el Santa Padre propuso el ejemplo de los Martin como alternativa luminosa.

Modelo de santidad conyugal

El Papa describió a Louis y Zélie Martin como "un modelo luminoso y entusiasta para las almas generosas" y recordó que fueron el primer matrimonio canonizado como tal. Subrayó que vivieron su fe "en lo ordinario de la vida de cada día", formando parte de la "inmensa multitud de santos de la puerta de al lado", término utilizado anteriormente por el Papa Francisco.

Ejemplo para los jóvenes

León XIV presentó a esta pareja como "modelo de fidelidad y atención al otro, modelo de fervor y perseverancia en la fe, de educación cristiana de los hijos, de generosidad en el ejercicio de la caridad y de la justicia social; modelo también de confianza en la prueba". Los propuso específicamente a los jóvenes que desean "lanzarse en tan bella aventura" del matrimonio.