Alemania expresa su preocupación por la situación en Perú

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania manifestó este viernes su inquietud por la situación en Perú, luego de la muerte de un manifestante durante las protestas registradas en Lima. En una rueda de prensa en Berlín, el portavoz del ministerio, Josef Hinterseher, exhortó a todos los actores políticos y sociales peruanos a actuar con prudencia y evitar decisiones que profundicen la tensión en el país andino.

Alemania observa con preocupación la tensión política en Lima

El pronunciamiento se produjo después de que el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, anunciara que el Gobierno prepara una declaración de estado de emergencia en Lima por orden del presidente interino, José Jerí, como respuesta al aumento de la criminalidad y las recientes manifestaciones. Hinterseher señaló que la embajada alemana mantiene comunicación con sus ciudadanos en Perú y subrayó la importancia de que el país retorne al pleno respeto del orden constitucional.

La embajadora alemana en Lima, Sabine Bloch, aclaró más tarde que las declaraciones del portavoz fueron realizadas sin la información completa del contexto peruano. Explicó que el Gobierno Federal de Alemania reconoce que José Jerí asumió la Presidencia de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución peruana y que la eventual declaración del estado de emergencia se encuentra contemplada en el artículo 137 de la Carta Magna.

El Ejecutivo peruano, por su parte, aseguró que se investigará exhaustivamente la muerte del manifestante ocurrida el miércoles durante una protesta en el Centro de Lima, donde un suboficial de la Policía disparó su arma de fuego. El agente permanece detenido mientras se desarrollan las investigaciones. En la jornada también se reportaron 34 civiles heridos, dos de ellos con lesiones graves, y 80 policías atendidos en hospitales tras los enfrentamientos.