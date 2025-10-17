El 'Pollo' Carvajal revela supuesta red internacional de financiamiento chavista

El exjefe de inteligencia venezolano admitió vínculos con el narcotráfico y describió cómo el régimen de Caracas habría enviado recursos a líderes y partidos de izquierda en varios países.

Hugo Armando Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Venezuela conocido como El Pollo, se ha convertido en un colaborador estratégico para las autoridades estadounidenses tras admitir su implicación en narcotráfico y terrorismo. Extraditado en 2023 desde España, donde estuvo prófugo durante dos años, Carvajal se declaró culpable de varios cargos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, incluyendo su pertenencia al Cartel de los Soles, organización criminal vinculada a la cúpula militar venezolana.

Acusaciones sobre financiamiento político internacional

El exespía reveló ante la justicia española y estadounidense cómo, según su versión, el régimen chavista habría canalizado fondos desde la petrolera estatal PDVSA hacia partidos y movimientos de izquierda en América Latina y Europa. Entre los líderes mencionados figuraron Néstor Kirchner, Lula da Silva, Gustavo Petro, Evo Morales, Fernando Lugo, Ollanta Humala y Manuel Zelaya, así como movimientos políticos como Podemos en España y el Movimiento Cinco Estrellas en Italia. Carvajal aseguró que Nicolás Maduro, cuando era canciller, habría continuado esta práctica.

El testimonio de Carvajal incluye detalles sobre transferencias de dinero mediante valijas diplomáticas, citando el caso del Movimiento Cinco Estrellas, que habría recibido 3,5 millones de euros en efectivo. También señaló que esta estrategia se replicó en otras naciones, siguiendo un patrón de financiamiento político encubierto para promover intereses afines al socialismo bolivariano.

Actualmente, el exjefe de inteligencia colabora activamente con la DEA y la justicia estadounidense, aportando documentación inédita sobre estas operaciones. Su cooperación podría significar una reducción de la pena que enfrenta, que inicialmente podría ascender a unos veinte años, aunque no cumpliría la totalidad gracias a beneficios legales y penitenciarios.