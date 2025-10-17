Trump asegura que Maduro le ha ofrecido “de todo” para no enfrentarse a EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, le ha ofrecido “de todo” con tal de no enfrentarse con Washington, en medio de un aumento del despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe.

Durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, Trump aseguró: “Él me ha ofrecido de todo. Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”, refiriéndose a las supuestas concesiones que Maduro estaría dispuesto a otorgar a cambio de evitar un conflicto directo con la potencia norteamericana.

De acuerdo con reportes recientes de The New York Times, Maduro habría ofrecido abrir a compañías estadounidenses sus proyectos de petróleo y oro, otorgar contratos preferentes, redirigir la exportación de crudo de China a Estados Unidos y terminar acuerdos energéticos y mineros con China, Irán y Rusia.

CIA EN VENEZUELA

En paralelo, Trump anunció que autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela y que estudia la posibilidad de ejecutar ataques en tierra contra “el narcotráfico” tras los recientes bombardeos de embarcaciones en el Caribe, donde han muerto 27 personas.