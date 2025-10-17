Estados Unidos bombardea otra embarcación cerca de las costas de Venezuela: hay sobrevivientes

Nuevamente Estados Unidos atacó un barco en el mar Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela. La ofensiva a un sexto buque, adjudicado al narcotráfico por el Gobierno de Donald Trump, fue realizada el Comando Sur en el Caribe.

El ataque, registrado anoche, no fue anunciado por el presidente Donald Trump en sus redes sociales como en anteriores ocasiones, fue un grupo de funcionarios quienes confirmaron el hecho y aseguraron que hay sobrevivientes.

TENSIÓN PERMANENTE

El Gobierno norteamericano informó que estas intervenciones han paralizado el tráfico de drogas marítimo, y que los buenos resultados les permitiría desarrollar otras acciones que están evaluando, pero no especificaron de qué se trataban.

Desde agosto pasado, el Comando Sur del Ejército estadounidense desplegó buques y aviones para combatir, supuestamente, el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, provocando tensión permanente entre ambas naciones.