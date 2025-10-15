El Papa León XIV recibe como regalo un caballo árabe pura sangre

El papa León XIV recibió un caballo árabe de pura sangre como regalo de un ciudadano polaco, en una ceremonia celebrada en el Vaticano. El obsequio homenajea la etapa misionera del Sumo Pontífice en Perú, cuando recorría pueblos remotos a caballo, especialmente en la región de Piura, acercando la Iglesia a comunidades de difícil acceso.

Según Vatican News, el caballo blanco, llamado Proton, fue entregado personalmente por Andrzej Michalski, propietario y fundador del criadero Michalski Stud Farm en Polonia. Michalski explicó que la idea surgió al ver fotografías del futuro Papa montando a caballo durante su estadía en Perú la cual se prolongó por más de tres décadas.

“El Papa estaba muy contento; caminamos juntos guiando al caballo. Estaba encantado, y nosotros, felices”, relató Michalski.

El Santo Padre ya había recibido anteriormente varios regalos de fieles católicos entre los que destaca una motocicleta blanca y un coche eléctrico. El obsequio fue presentado justo antes de la audiencia general del miércoles.

PROTON SERÁ SUBASTADO

Proton es hijo de un semental estadounidense y de una yegua adquirida a una princesa de Jordania. Nació en Janów Podlaski y fue criado bajo el cuidado de Michalski, quien destacó la elegancia y belleza del ejemplar.

El caballo permanecerá en las caballerizas papales dentro de los jardines del Vaticano mientras espera ser subastado para recaudar dinero para los más necesitados, según informó la oficina de prensa del Vaticano.