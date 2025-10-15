Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y analiza ataques por tierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó en secreto a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, según revelaron funcionarios estadounidenses al periódico The New York Times.

Esta medida forma parte de la estrategia de presión de la Casa Blanca contra el líder venezolano Nicolás Maduro, a quien considera un “narcoterrorista”, y busca, según el citado medio, expulsarlo del poder mientras se combate el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Durante las últimas semanas, el ejército estadounidense ha atacado barcos frente a la costa venezolana que, según Washington, transportaban drogas, causando la muerte de 27 personas. Trump justificó estos ataques señalando que cada embarcación transportaba drogas suficientes para provocar miles de sobredosis y muertes en Estados Unidos.

El mandatario estadounidense también declaró que está evaluando la posibilidad de extender las operaciones al territorio venezolano: “No quiero decirles exactamente, pero sin duda estamos considerando la tierra ahora porque tenemos el mar bajo control”, indicó desde el Despacho Oval.

OPERACIONES MÁS AGRESIVAS DE LA CIA

La autorización presidencial permitiría a la CIA realizar operaciones letales de manera unilateral o coordinada con la fuerza militar, que actualmente cuenta con unos 10 mil soldados desplegados en el Caribe, incluyendo buques de guerra, un submarino y marines en Puerto Rico y embarcaciones anfibias.

La estrategia ha sido diseñada por el secretario de Estado Marco Rubio con la colaboración de John Ratcliffe, director de la CIA, quien prometió aumentar la agresividad de la agencia en operaciones encubiertas cuando Trump lo autorice.

Estas nuevas medidas se dan en medio la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por la Casa Blanca a cambio de información que conduzca a la detención y condena de Nicolas Maduro acusado de ser líder del “Cártel de los Soles”.