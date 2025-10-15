Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego de 48 horas tras intensos enfrentamientos

Tras una semana de tensión y fuego cruzado, Pakistán y Afganistán alcanzaron este miércoles un alto el fuego temporal de 48 horas, que entró en vigor a partir de las 13:00 GMT. El acuerdo, solicitado por los talibanes y confirmado por la Cancillería paquistaní, intenta poner fin —al menos de manera provisional— a los combates que han reavivado la inestabilidad en una de las fronteras más volátiles del mundo.

BAJO PRESIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo con un comunicado oficial, el Gobierno de Pakistán y el Emirato Islámico de Afganistán, nombre con el que se autodenomina el régimen talibán, pactaron detener las hostilidades “con consentimiento mutuo”. El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, informó que la tregua fue decretada por orden directa de sus líderes y pidió a las fuerzas afganas “respetar la pausa, salvo en caso de agresión”.

La decisión se produce tras los bombardeos realizados por el Ejército paquistaní contra presuntos escondites de los talibanes en Kabul y Kandahar, donde según fuentes de seguridad se ubicaban cuarteles y brigadas de la insurgencia. “Los objetivos fueron cuidadosamente seleccionados y estaban aislados de la población civil”, sostuvo Islamabad.

ESCALADA DE VIOLENCIA EN LA FRONTERA

Las tensiones entre ambos países se intensificaron luego de una serie de explosiones registradas en Kabul. El portavoz talibán atribuyó una de ellas al estallido de un camión cisterna, mientras Pakistán denunció ataques contra sus fuerzas fronterizas. Según medios locales, el Ejército paquistaní habría atacado posiciones específicas del Batallón Nº 4 y Nº 8 del Talibán, además de la Brigada Fronteriza Nº 5 en Kandahar.

El acuerdo de alto el fuego llega en medio de llamados de la comunidad internacional para contener el conflicto y evitar un nuevo ciclo de violencia en Asia Central. Expertos señalan que esta tregua podría ser el primer paso hacia un diálogo más amplio entre ambas naciones, aunque la desconfianza mutua y la fragilidad del pacto mantienen la región en máxima alerta.