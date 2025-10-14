¡Terror en Ecuador!: atentado con coche bomba en Guayaquil

La explosión ocurrió en una zona rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad.

Una fuerte explosión sacudió este martes una concurrida zona comercial del puerto ecuatoriano de Guayaquil, lo que habría dejado dos personas fallecidas y varias heridas, según reportaron autoridades locales.

La empresa pública de seguridad de la ciudad confirmó a través de X que atiende “la emergencia ocasionada por la detonación de artefactos explosivos”, mostrando imágenes de la vía cerrada por patrullas policiales y camiones de bomberos.

PÁNICO Y CAOS

Testigos describieron escenas de pánico y caos. La doctora Samantha Vera, de 40 años, quien trabaja cerca del lugar, relató: “Cerca de las 18:00 escuchamos un ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock”.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas y responsables del incidente en esta conflictiva área del puerto.