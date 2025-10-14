Trump confirma seis muertos tras ataque a lancha vinculada al narcotráfico frente a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reportó este martes 14 de octubre un nuevo ataque contra una lancha asociada al narcotráfico frente a las costas de Venezuela, que dejó un saldo de seis presuntos narcoterroristas muertos, según su mensaje en la plataforma Truth Social.

Trump detalló que la acción se ejecutó después de que los servicios de inteligencia confirmaran que la embarcación transportaba drogas, estaba vinculada a redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta reconocida de estas organizaciones.

La publicación fue acompañada de una imagen en blanco y negro en el que se observa la lancha inmóvil antes de ser destruida por un misil. El video el cual fue nombrado previamente como clasificado rápidamente dio la vuelta al mundo.

La operación forma parte de una serie de incursiones en las que Washington ha desplegado buques militares y un submarino en el Mar Caribe con el objetivo de luchar contra los cárteles que, según Trump, intentan transportar droga a los Estados Unidos.

CRECE LA TENSIÓN ENTRE WASHINGTON Y CARACAS

Esta es la quinta intervención de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas venezolanas, elevando a 27 el número de víctimas de estas operaciones. La administración estadounidense acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar el llamado “cartel de los Soles”, mientras el gobierno venezolano sostiene que se trata de un intento de la Casa Blanca por generar un cambio de régimen.