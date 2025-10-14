Streamer es acusado de maltrato animal por usar presunto collar eléctrico en su perro durante transmisión en vivo

El creador de contenido negó las acusaciones y mostró el accesorio en cámara, asegurando que se trata de un collar de vibración y rastreo, no de descargas eléctricas.

El popular streamer Hasan Piker, conocido en Twitch como HasanAbi, se encuentra en el centro de la polémica tras ser acusado de usar un collar eléctrico en su perra, Kaya, durante una transmisión en vivo.

El hecho ocurrió cuando Piker grababa un video y el animal, visible al fondo, intentó moverse fuera del plano. “Kaya, por favor, vete, para ya”, le dice el creador, antes de que la perra emita un aullido. “Te estás portando como un bebé”, añadió, generando sospechas entre los usuarios de que el animal habría recibido una descarga.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, y miles de internautas acusaron al streamer de maltrato animal, asegurando que la mascota llevaba un collar de electroshock. Algunos incluso ampliaron las fotografías para intentar identificar la marca del dispositivo.

La controversia escaló cuando otros creadores de contenido se pronunciaron. Ethan Klein calificó el acto como “horrible crueldad animal”, mientras que xQc ofreció donar 50,000 dólares a un refugio si Piker mostraba públicamente el collar.

Ante la presión, el propio Hasan respondió con tono irónico: “Sí, soy increíblemente abusivo con el perro mejor entrenado, más tranquilo y más mimado del planeta.”

Luego explicó que la perra no fue electrocutada, sino que aulló porque se golpeó al bajar de la cama. “Le di la orden de sentarse mientras bajaba, y gritó porque se golpeó la pata o dio un paso mal”, detalló.

Para zanjar la polémica, Piker mostró el collar en cámara, aclarando que se trata de un accesorio de vibración y rastreo, equipado con linterna, sonido y un AirTag, pero sin descargas eléctricas.

Incluso la organización PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) intervino, expresando en un comunicado: “Hasan Piker ha negado haber usado un collar de electroshock, y esperamos que sea cierto, ya que son peligrosos y absolutamente crueles. Ponen a los animales en riesgo de sufrir quemaduras, ansiedad crónica y agresión desplazada.”

Tras la aclaración, xQc cumplió su promesa y realizó la donación, aunque admitió seguir dudando de la versión del streamer.